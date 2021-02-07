تحرير رجل أعمال خليجي بعد خطفه في تركيا ومطالبة أهله بـ 400 ألف دولار فدية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشرطة التركية انتهاء عملية اختطاف رجل أعمال خليجي وصديقه في منطقة إسكندرونة بمحافظة هاتاي التركية، بعد الإطاحة بالعصابة الخاطفة التي طالبت بفدية كبيرة لتحريره.

وأوضحت صحيفة "يني شفق" المحلية، إن رجل أعمال قطري الجنسية زار وصديقه المنطقة في الأول من الشهر الجاري، وتم اختطافهما واحتجازهما هناك. وعلى إثر ذلك طلب المختطفون المشتبه بهم فدية قدرها 400 ألف دولار أمريكي من عائلة القطري، وبالفعل تسلموا نصف المبلغ.

وهددت العصابة أسرة المختطف بنقله إلى سوريا إذا لم يتم دفع باقي قيمة الفدية بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وفي هذه الأثناء تم نقل الضحيتين إلى مدينة أضنة.

وبعد سلسلة من التحريات داهمت الشرطة التركية وكر العصابة، وعددهم 9 أشخاص، وألقت القبض على 5 منهم، وحررت المختطفين القطريين، فيما تتواصل الجهود للقبض على الأشخاص الأربعة الآخرين.

وخلال عمليات البحث التي أجريت في عناوين المداهمة، تم ضبط بندقيتين وسكينا وخنجرا وقناع تزلج وغطاء للأصفاد وجواز سفر وبطاقات هوية وبطاقات مختلفة للمختطفين. وجرى تحويل المشتبه بهم إلى المحكمة بعد التحقيق معهم في مركز الشرطة.

وأعادت الشرطة رجل الأعمال القطري وصديقه إلى منطقة إسكندرونة، تمهيدا لعودتهما إلى الدوحة، فيما لم يتم الكشف عن مصير مبلغ الفدية الذي حصلت العصابة على نصفه.