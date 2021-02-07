حملاً على الأكتاف.. سعودي شهم ينقذ مسناً أغرقت السيول سيارته

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي فيديو يظهر فيها شاب سعودي يحمل على ظهره مسناً وينقذه من سيارته الغارقة التي داهمت منطقة ضباء في السعودي، إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصف المغردون الشاب السعودي بالشهم والبطل ودعوا إلى تكريمه على فعله البطولي.

ويظهر الفيديو قيام شاب بإنقاذ مسن، علقت سيارته في أحد الأودية بمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، خلال الحالة المطرية التي تعرضت لها مؤخراً.

وقال المغردون إن الشاب يدعى إبراهيم الحويطي، وقد سار في وسط السيل حاملاً الرجل المسن على كتفيه لإبعاده عن الخطر، وتظهر في الخلفية سيارته الغارقة.

ويذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة ضباء بمنطقة تبوك، قد أدت لجرف بعض المركبات ووقوع حوادِث مرورية، كما تسبب في تهدم بعض المباني، وانحراف عدد من السيارات عن الطريق.