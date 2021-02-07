6 آلاف دولار لكل من يقرر الانتقال للعيش في هذه البلدة

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدم بلدة أمريكية في ولاية ميسيسيبي الأمريكي حزمة مالية تصل قيمتها إلى 6100 دولار لكل من ينتقل للعيش فيها في محاولة منها لجذب سكان إليها.

ووفقا لعمدة Natchez، دان غيبسون، فإن الهدف هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين "لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة" وفق روسيا اليوم.

يذكر أن Natchez تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".