جهاز أمريكي لمنع الشخير

المصدر: إعداد: فاتن صبح

صادقت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة على جهاز «إكسايت إكسو» الجديد لمساعدة المرضى الذين يعانون انقطاع النفس الانسدادي النومي. ويعد الجهاز الأول من نوعه للاستعمال في اليوم ومدة 20 دقيقة فقط، خلافاً لتلك الأجهزة المستخدمة أثناء النوم، وفقاً لتقرير أورده موقع «سي إن بي سي».

ووجدت تقديرات الإدارة أن الجهاز يقلّص معدل الشخير المرتفع بنسبة تعادل 20 في المئة في 87 من أصل 115 مريضاً. ويذكر أنه من بين المرضى الذين يشخرون جميعاً 48 منهم كانوا مصابين بحالة معتدلة من انقطاع التنفس. أبرز ما في الجهاز أنه لا يحتاج لأن يوضع ليلاً وهو يتميز بأنه قطعة في الفم، لها أربعة أقطاب كهربائية يوضع اثنان منها فوق اللسان واثنان تحته. وتقوم بتحفيز كهربائي للعضلة عبر جلسات تتألف من سلسلة من النبضات الكهربائية مع فترات استراحة بينهما. وتستخدم لـ20 دقيقة مرة في اليوم بينما الفرد صاحٍ فترة تمتد ستة أسابيع. وتبين أنه من أبرز الآثار الجانبية الشائعة للجهاز فائض اللعاب ووجع الأسنان وحساسية حشوة الأسنان، ووخز في اللسان وتيبّس في الفك.