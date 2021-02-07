عيون المشاهير تترقب مزاد أحجار النيازك

المصدر: دبي - البيان

ما يزيد على 70 من أحجار النيازك الأكثر تميزاً ستخضع قريباً لمطرقة المزاد العلني لتذهب إلى مشاهير نجوم العالم من بينهم إلون ماسك وستيفن سبيلبرغ ونيكولاس كايج.

وسيعرض دار كريستيز للمزادات أحجار النيازك في حدث «ديب إمباكت»، حيث يتوقع أن يجني ملايين الجنيهات. وتتضمن بعض الأحجار أحجاراً كريمة، فيما خضعت أخرى لتأثيرات الانفجارات في الغلاف الجوي وباتت تشبه منحوتات لألبرتو غياكوميتي. ومن المتوقع أن تباع قطعة من حجر النيزك ثبت أنها سقطت من القمر بمبلغ يتراوح بين 180 ألفاً و 250 ألف جنيه استرليني.