العامري أول المتأهلين إلى نهائي النسخة 21 من «فزاع لليولة»

المصدر: دبي- البيان

حجز محمد سالم بن دغاش العامري أول بطاقة تأهل إلى النهائي، وذلك في الحلقة العاشرة من النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، التي أقيمت أول من أمس، في قلعة الميدان بالقرية العالمية. وكانت الحلقة مليئة بالحماسة والمنافسة القوية بين المشاركين الباحثين عن التتويج بكأس فزاع الذهبية في الموسم الأكثر شمولية من ناحية تعدد المسابقات التراثية والثقافية إلى جانب اليولة. وجاء صعود محمد سالم بن دغاش العامري إلى النهائي بعد تفوقه في المربع الذهبي على حميد الرزي الشامسي، بنتيجة 80 مقابل 20 نقطة، بعدما تفوق العامري في عدّ القصيد وكسب 10 نقاط، وحقق 20 نقطة في سباق القدرة للخيل، الذي تفوق فيه بفارق 15 ثانية عن الشامسي، إلى جانب كسبه النقاط العشرين في سباق الركض للهجن، كما نال 30 نقطة عقب تصويت الجماهير على أداء اليولة، فيما حقق حميد الشامسي نقاطه العشرين في مسابقة الرماية فقط.

المجموعة الثانية

يترقب محمد سالم بن دغاش في النهائي الفائز من المجموعة العاشرة للمربع الذهبي التي انطلق التنافس فيها بالحلقة العاشرة بين كل من: محمد عبدالله بن دلموك ومكتوم الشامسي. وحقق مكتوم الشامسي الـ 10 نقاط الخاصة بعدّ القصيد من قبل الشاعر محمد بن حماد الكعبي الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، بعدما كان الأفضل في إلقاء قصيدة «الأسد» من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتفوق محمد عبدالله بن دلموك في منافسة الرماية وحصد الـ 20 نقطة، بعدما تفوق على منافسه بإسقاط الصحون خلال زمن أسرع. أما في اليولة، التي يشرف عليها المحكم راشد الخاصوني، تواصلت إبداعات المشاركين بأجمل العروض التي نالت تفاعلاً خاصاً من الجماهير الموجودة على المدرجات بأعداد محدودة، وفق الإجراءات الاحترازية للتباعد الاجتماعي، ونجح مكتوم الشامسي أصغر يويل مشارك في النهائيات، بتقديم أداء ثابت في جميع المهارات ونال تقدير الجميع، ليحصد العلامة 49، كما واصل محمد عبدالله بن دلموك أداءه القوي من خلال التحكم بالسلاح باليولة الأرضية، لكنه تعرض لسقوط السلاح والغترة خلال عملية الفر، لينال العلامة 46. وسيتنافس المشاركان في مسابقتي الخيل والهجن خلال الأسبوع الجاري، على أن يتم الكشف عن هوية المتأهلين في الحلقة المقبلة من خلال تطبيق «الميدان» عبر الهواتف الذكية.

حماس وفخر

أكد راشد الخاصوني، نائب مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن جميع المتنافسين متحمسون حالياً لحصد أعلى العلامات مع الوصول إلى اللحظات الأخيرة من مراحل الحسم، وذلك لنيل لقب البطولة بالنهاية. وقال: لمسنا خلال منافسات الخيل والهجن، تطور المستويات وتقاربها، إلى جانب التركيز في أداء اليولة.

وشارك سعيد المزروعي، في الحلقة، بشلة من كلماته أطربت الحضور بالشعر النبطي الأنيق الممزوج بروعة الإلقاء، وقال: فخور للغاية برؤية الشلة جزءاً من برنامج الميدان.