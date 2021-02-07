النغم العراقي يفتتح موسم «هلا بالمجاز»

المصدر: الشارقة - البيان

ما بين عذوبة المواويل العراقية، وإيقاعات الفرح القادم من بلاد الرافدين، عاش محبو الأغنية العراقية أول من أمس، ليلة لا تنسى خلال الحفل الذي أحياه النجوم العراقيون علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي، في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز».

وأطلّ النجوم في مستهلّ الحفل على جمهورهم الذي استقبلهم بالتصفيق والهتاف ليقدموا لهم رائعتهم «تعال» التي اشتهروا بها ووجدت طريقها نحو قلوب الملايين في الوطن العربي، ليبدأ الحفل بعدها ويعتلي النجم علي جاسم خشبة المسرح، وينفرد بجمهوره مقدماً لهم أغنية «تره تره» التي سبقها بموال أشبعه شجناً وإحساساً، ليشدو بعدها بأغنية بعنوان «يا نبعة الريحان» إحدى الأغاني التراثية الشهيرة. وبابتسامته المحببة، وتصفيق الجمهور انطلق الفنان مصطفى العبدالله يحاور محبيه على طريقته الخاصة، مقدماً لهم «وحق الي يعلم الغيب» التي أداها ببراعة. أما النجم الثالث محمود التركي فكان مسك الختام بتوليفة من أجمل الأغنيات بدأها بأغنية «هسه شنو»، وأتبعها بـ«ضمني ضمني»، و«ما بيك غير العافية».