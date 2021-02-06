برلمانية مصرية توضح تصريحاتها المثيرة للجدل عن أطفال الشوارع

المصدر: البيان الإلكتروني

أزالت برلمانية مصرية الجدل المثار حول تصريحاتها عن أطفال الشوارع.

وقالت النائبة آيات الحداد، اليوم، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"، إن تصريحاتها بخصوص تلك القضية تم اجتزاؤها وتحريفها.

وأضافت الحداد أنها تقدمت بمقترح لوزارة التضامن الاجتماعي بشأن أطفال الشوارع لإعادة دمجهم بالمجتمع وتأهيليهم، مستشهدةً بتجربة محمد علي، مؤسس مصر الحديثة في القرن التاسع عشر.

وأوضحت أنها كانت تشير إلى التجربة ولا تعني أنها ستنفذها بالطريقة نفسها، واصفةً تجربة محمد علي بأنها كانت إيجابية لأنه وضعهم في معسكرات ولم يرمِهم في الصحراء.

وأعربت عن استيائها مما تداولته بعض الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي من تحريف لتصريحاتها، مشيرةً إلى أنها تواصلت مع بعض الصحف لتوضيح وجهة نظرها.

كانت وسائل إعلام قد نقلت عن النائبة آيات الحداد قولها، أثناء جلسة في مجلس النواب المصري، بحضور وزيرة التضامن المصرية نيفين القباج، إن أطفال الشوارع يتمتعون بقدرات جسمانية وقوة جسدية تجعلهم يتحملون البرد القارس في الشتاء، داعية إلى الاستفادة منهم بجمعهم في معسكرات تدريبية أو تجنيدهم.