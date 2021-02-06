بالفيديو.. تستعين باليوتيوب لاستخراج 150 لعبة من شعر ابنتها

المصدر: البيان الإلكتروني

قضت أم من ولاية بنسلفانيا الأمريكية تدعى "ليزا هولزلي" أكثر من 20 ساعة من أجل تخليص شعر ابنتها الصغيرة "أبيجيل" من نحو 150 لعبة صغيرة علقت فيها بعد لعبها مع شقيقها، عندما أراد كل من طفليها اللعب بعد إنهاء دراستهما باستخدام قطع "البنشيمز"، وهي كرات صغيرة تلتصق ببعضها بسهولة، والتي التصقت بخصلات شعرها وتشابكت بشكل يصعب فكها.

وقام الطفل الصغير بإلقاء الألعاب فوق شعر أخته، حتى أصبح فوق رأسها نحو 150 قطعة من تلك الألعاب متشابكة داخل شعرها، ولم يستطع الأطفال إزالتها على الرغم من محاولاتهم، بل زادوا من تشابكها، وفقا لليوم السابع.

وأوضحت الأم أنها استغرقت نحو ثلاث ساعات لإزالة 15 قطعة فقط من شعر ابنتها، واستعانت ببعض الفيديوهات علي الإنترنت وبموقع يوتيوب، لمعرفة الطريقة الأفضل للتخلص من هذه الكرات، حيث نصحها بعضهم باستخدام البلسم والزيت النباتي لتخفيف التشابك، إلا أن الأمر ازداد سوءا، وفقا لمجلة "people" .

وأظهرت لقطات فيديو وثقتها الأم وهي تحكي تجربتها صعوبة فك قطع الألعاب، وبعد الكثير من الدموع، و20 ساعة من شد وفك القطع، وفقدان الكثير من الشعر، نجحت الأم من إزالة البنشيمز بنجاح من شعر ابنتها.