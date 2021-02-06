باكستان تبحث عن 3 متسلقين ضاع أثرهم في الجبال

المصدر: د ب ا

أطلقت باكستان اليوم السبت عملية بحث عن ثلاثة متسلقين فقدوا خلال عملية تسلق الشتاء لثاني أعلى قمة جبلية في العالم.

وقال كرار حيدري، المتحدث باسم نادي جبال الألب الباكستاني الذي تديره الحكومة، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مروحيتين للجيش وفريق من متسلقي الجبال يشاركون في عملية البحث".

وقال إن المروحيات لم تعثر على أي أثر للمتسلقين المفقودين بحلول الوقت الذي عادوا فيه بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان الباكستاني محمد علي سادبارا، وجون سنوري من أيسلندا، وموهر برييتو من تشيلي في الرحلة الاستكشافية، عندما انقطع اتصال المخيم الذي يقيمون فيه بهم بعد مرور أكثر من 30 ساعة من انطلاقهم.