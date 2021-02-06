يكتشف مفاجأة في الخبز أثناء العشاء

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف روسي مفاجأة غريبة في رغيف الخبز الذي كان يتناوله أثناء وجبة العشاء.

وفوجئ الرجل، الذي ينتمي إلى مدينة دافليكانوفو، بوجود خاتم ثمين في الرغيف عندما بدأ في تقطيعه مع عائلته، وذلك بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري نقلاً عن صحيفة "أصيليكول".

وبادر الروسي المدعو نيكولاي بالبحث عن المخبز الذي قام بإعداد الرغيف، ليعثر في النهاية على صاحبة الخاتم الذي تبيَّن أنه هدية زواجها.

ويبدو أن مالكة الخاتم التي تعمل في المخبز قد خلعت خاتمها الثمين قبل البدء في العمل، ما أدى إلى وقوعه بالخطأ في العجين، ليؤول به الأمر إلى مائدة نيكولاي.