مصرية تستولى على أموال راغبي السفر للعمل بالخارج

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مصر سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

وتقدم 5 أشخاص ببلاغات ضد إحدى السيدات التي قامت بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل لهم بها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وقيام ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية - لها معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بزعم توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

وتمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين (محلية وأجنبية) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل لهم بها، إلا أنها لم تلتزم بذلك ورفضت رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.