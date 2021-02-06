آخر مستجدات قضية اليوتيوبر المصري "أحمد ونهى"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد اليوتيوبر المصري أحمد ونهى، المتهمان ببث مقاطع خادشة للحياء، أن المقاطع التي قاموا ببثها على موقع "يوتيوب" هي مقاطع تمثيلية، وأن هدفهم جمع المال لا غير.

وقال ناشطون في مواقع التواصل إن اليوتيوبر المصري أوقفا قناتهما على منصة الفيديو العالمية "يوتيوب".

وأكدت مصادر أمنية أن نهى انهارت أثناء التحقيقات معها بمركز شرطة حوش عيسى، معتبرة أنها كانت تؤدى مشاهد تمثيلية خلال بثها مقاطع الفيديو على اليوتيوب، وأنها لا تعرف مدى قانونية هذا العمل .

وكانت قوات الأمن المصرية وبالتعاون مع مباحث الاتصالات قد ألقت القبض على اليوتيوبر المصري أحمد نهى، بعد نشرهما في قناتهما مقاطع مخلة بالآداب العامة، وقالت النيابة إنه جرى توقيفهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأوضحت نيابة مركز حوش عيسى في محافظة البحيرة أنه تم اتهام أحمد "23 عاماً" ونهى "30 عاماً" بنشر مقاطع منافية للآداب ومحتوى مصنفاً على أنه خادش للحياء العام.

كما أعلنت النيابة احتجاز 3 أشخاص من القائمين على قناة أفلام قصيرة، التي اشتهر أصحابها باسم أحمد ونهى، على ذمة تحريات مباحث الاتصالات، مع تجديد حبس المتهمين في المواعيد القانونية.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد أخلت سبيل زملائهم الممثلين السابقين في قناة "الحاج زموط"، التي كانوا يقومون بالتمثيل فيها معا، قبل الانفصال وإنشاء قناة أفلام قصيرة جديدة.

وكانت مديرية أمن البحيرة ، قد ألقت القبض على 3 متهمين في قضية فيديوهات أحمد ونهى، وهم اليوتيوبر نهى 30 سنة، واليوتيوبر أحمد 23 سنة، ومصور مقاطع الفيديو، نادر 26 سنة.

ويواجه أحمد ونهى، عقوبة جنائية بالحبس مدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، بسبب تقديمهما فيديوهات «غير أخلاقية».