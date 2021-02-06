بعد وفاتها اكتشفوا أن أموال زوجها المرحوم مخبأة بـ "قوارير زريعة"

المصدر: البيان الإلكتروني

​تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن صوراً تظهر عدداً من أصيص الزريعة "قوارير زريعة" وبداخلها آلاف الدنانير المدفونة في التراب داخل القوارير، وقد فسدت واهترأت وتآكلت بسبب الرطوبة والزمن.

وتظهر الصور عدداً من قوارير الزرايعة "دلاء دهان" متناثرة في أحد المنازل كما يبدو، وقد تم كسرها وإفراغها من التراب.

وبحسب الناشطين فإن ورثة عجوز أردنية عثروا على كمية من الأموال تقدر بـ 150 ألف دينار أردني بين الأتربة، لكنها جميعها متآكلة ولا تصلح للتداول.

وشغل هذا الخبر الأردنيين على منصات التواصل، حول مدى صحته، فيما لم يتبين إن كان الخبر صحيحاً من عدمه، كما لم يشر الناشطون إلى تاريخه قديماً أو حديثاً.