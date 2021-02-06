مدينة أمريكية تقدم 6 آلاف دولار لكل من ينتقل للعيش فيها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت بلدة ناتشيز في ولاية ميسيسيبي الأمريكية عن تقديم حزمة مالية تصل قيمتها إلى 6100 دولار لكل من ينتقل إلى العيش فيها.

وتحاول البلدة الأمريكية إغراء سكان جدد للانتقال إليها عبر تقديم مبالغ مالية لكل من ينتقل للاستقرار فيها. وفقا لروسيا اليوم.

ووفقا لعمدة ناتشيز، دان غيبسون، فإن الهدف هو "خلق حياة جديدة في المنطقة من خلال جذب العمال الذين "لم يعد يعجبهم بريق المدن الكبيرة ويفضلون الإقامة هنا في جوهرة المدينة".

يذكر أن ناتشيز تعد أقدم مدينة على طول نهر المسيسيبي وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج في السجل الوطني للأماكن التاريخية ويبلغ عدد سكانها حوالي 15000 نسمة وهي أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها "عاصمة البسكويت في العالم".