عازفة بيانو عمرها 106 أعوام تسجل ألبومها السادس

المصدر: باريس - رويترز

بعد أن بلغت 106 أعوام، لا يزال عزف كوليت ماز ينضح برقة بالغة وهي تجلس على البيانو، وهو واحد من أربعة في شقتها في باريس، وتلامس أصابعها الرشيقة المفاتيح وهي تتمايل على أنغام شومان وديبوسي وشوبان.

تقول كوليت وهي امرأة ضئيلة الجسم مفعمة بالحيوية، «إن العزف غذائي، غذاء للروح والقلب»، مشيرة إلى أنها بدأت العزف على البيانو عندما كانت في الرابعة من عمرها لتجد في الموسيقى الدفء الغائب في تربيتها الصارمة. ‬

ولدت كوليت ماز عام 1914 لعائلة من الطبقة المتوسطة، وتعلمت العزف على يد والدتها الصارمة بينما كان والدها يدير مصنعاً للأسمدة. ثم تابعت الدراسة في معهد باري إيكول نورمال دو موزيك في باريس، قبل أن تبدأ مشوارها الفني كعازفة في مدارس الموسيقى في العاصمة الفرنسية.

وسجلت ماز أخيراً ألبومها السادس، وهو تسجيل يضم ثلاثة تسجيلات من أعمال كلود ديبوسي، من المقرر إصداره في أبريل. وفي العام الماضي سجلت مقطوعات لديبوسي وملحن فرنسي كبير آخر هو إيريك ساتيه.