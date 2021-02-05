شجاعة أخ.. توجّه لإنقاذ شقيقه المحاصر بالسيول فلقي حتفه

المصدر: دبي، عمّان- البيان

تمكنت فرق الدفاع المدني والإنقاذ وقوات البادية الأردنية من العثور على جثث ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول، فجر اليوم، في منطقة الرويشد القريبة من مثلث الحدود الأردنية العراقية السورية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق البحث والإنقاذ وشرطة البادية الملكية، من خلال بحثهم وتمشيطهم للمنطقة التي حاصرت فيها السيول ثلاثة أشخاص، تمكنت من العثور على جثث الأشخاص الثلاثة المفقودين في منطقة الرويشد، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وكان الأمن العام الأردني قال إن فرق البحث والإنقاذ تواصل تمشيط منطقة واسعة للبحث عن ثلاثة أشخاص حاصرتهم السيول في منطقة الرويشد.

ويشهد الأردن، منذ يومين، حالة من عدم الاستقرار الجوي، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في مناطق الجنوب والشرق بدرجات متفاوتة في الوسط والشمال.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، فإن بلاغاً ورد بشأن محاصرة السيول لمركبة بداخلها ثلاثة أشخاص.

وأضاف الناطق الإعلامي أنه عُثر على جثة تعود لشخص كان قد توجّه لمساعدة المحاصرين، وتبين أنه شقيق أحدهم.

وأكد الناطق الإعلامي أن فرق البحث والإنقاذ من الدفاع المدني ومجموعات من شرطة البادية ما زالت تواصل عملياتها بتمشيط المنطقة بمساندة من طائرة مروحية وغطاسين وآليات معدة لتلك الغاية.