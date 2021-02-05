شاب ينتحر بالقفز من الدور الـ 17 ويتسبب في كارثة

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي رضيع بعدما سحقه رجل قام بالانتحار من الطابق الـ 17 في روسيا .

ولقي الطفل ذو الـ 5 شهور مصرعه، بينما كان في عربة تجرها والدته، بعدما سقط عليه رجل فجاة.

وبينما لقي الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، مصرعه على الفور، توفي أيضا الطفل في سيارة الإسعاف أثناء محاولة إنعاشه.

ووقع الحادث المروع، يوم الخميس في مدينة فورونيج جنوب غربي البلاد، والتقطته كاميرا مراقبة في الشارع وفق سكاي نيوز.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي سجلتها كاميرا مراقبة في الشارع، سيدة تدفع عربة الأطفال مع طفلها إيليا بداخلها أثناء المشي على رصيف بالقرب من مبنى سكني.

واستدارت المرأة إلى اليسار، لتقطع الشارع، عندما سقط الرجل على عربة الأطفال التي تجرها، فحطمها وتسبب في سقوط الرضيع على الشارع شبه مسحوق إثر سقوط الرجل عليه.

وبينما مات الرجل الذي سقط على العربة على الفور، أكد مصدر في الشرطة أن الطفل البالغ من العمر 5 أشهر، والذي كان داخل عربة الأطفال توفي في سيارة الإسعاف، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتُظهر اللقطات اللاحقة الأم المرعوبة تندفع إلى طفلها بينما ظل الرجل بلا حراك ويمكن رؤية المرأة المذهولة وهي تحمل الطفل بيديها بينما كانت تبكي طلبا للمساعدة.

وصدم المشهد شهود العيان الذين كانوا في المنطقة أثناء وقوع الحادث، واتصلوا بالشرطة والإسعاف، حيث شوهد المسعفون في مكان الحادث في غضون دقائق، وحاولوا إنعاش الطفل الرضيع، لكن جهودهم باءت بالفشل وتوفي الطفل.

وقال شهود العيان إن الأطباء اضطروا إلى حقن الأم بالمهدئات، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن الضحية كان طفلها البكر.

وفيما يواصل المحققون التحقيق في الحادث، لم تعلق الشرطة بعد على التفاصيل.