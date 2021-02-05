الداخلية السعودية تطيح بمروج مخدرات بحوزته 108 آلاف كجم من الشبو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلیة السعودية الیوم (الجمعة) الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسیة الباكستانیة، وضبط نحو 108 ألف كیلو جرام من مادة المیث أمفیتامین "الشبو" كانت بحوزته.

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية النقيب محمد بن خالد النجيدي، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن الإطاحة بمروج مخدرات من الجنسية الباكستانية، بحوزته (107.800) كيلو جرام من مادة الميث أمفيتامين المخدرة (الشبو)، منها (94) كيلو جرامًا مشبعة في قطع أقمشة، في محافظة جدة.

وأكد النقيب النجيدي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالتهم للنيابة العامة، داعيا الجميع إلى التواصل على الرقم (995) للإبلاغ عن الأشخاص الذين لهم نشاط في مجال المخدرات.