ما هي المدة اللازمة لتسخين السيارة لتكون جاهزة للانطلاق؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف خبراء ومتخصصون في مجال السيارات أن السيارات الحديثة لا تحتاج إلى أكثر من ثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك، وتكون جاهزة جيدا للانطلاق، وقالوا إن بعض قائدي السيارات يعتقدون أن المركبة يلزمها عدة دقائق ليسخن المحرك بشكل كاف، وتصبح جاهزة لتحريكها.

وهذه الطريقة صحيحة في السيارات القديمة، إلا أن هذا لا ينطبق على السيارات الحديثة، والسبب أن جميع المحركات الحديثة لا تعمل بنظام حقن الوقود، بالإضافة إلى تقنية الكربريتر القديمة، والتي لا تحتاج لأكثر من ثوان معدودة حتى تكتمل دورة الزيت في المحرك حتى تنطلق ، وفقا لصدى البلد.

وأوضح الخبراء أن معظم كتيبات السيارات تبين أن فترة تسخين السيارة توضح في أغلب الأحيان لا تتعدى 10 ثوان وقد تصل إلى 30 ثانية في بعض السيارات.

وأوصى الخبراء بعدم ترك السيارة في حال التشغيل عند التبضع أو لأي سبب، وذلك لأن ترك المحرك يعمل خلال تلك الفترة، ويؤدي إلى هدر الوقود.

ونصح خبراء السيارات بعدم تشغيل تكييف الهواء في السيارة قبل الانطلاق أو خلال فترة تسخين المحرك، لأن أغلب أجهزة التكييف تعمل بشكل أمثل خلال القيادة.