مصر.. وفاة أحمد مصطفى كامل عالم المقامات عن 82 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الأستاذ أحمد مصطفى كامل، أحد أشهر علماء القراءات والمقامات للقرآن الكريم في مصر.

وكان القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي قد أعلن عن وفاة الأستاذ أحمد مصطفى كامل على صفحته على موقع التواص الاجتماعي فيسبوك، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في مسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم الجمعة.

جدير بالذكر أن الشيخ أحمد مصطفى كامل ولد عام 1939، وبذلك توفي عن عمر يناهز 82 عاما، وقرأ على يده الكثير من الشيوخ من السعودية، وفقا لصدى البلد.

وقال الشيخ ياسر الشرقاوي على صفحته على فيس بوك: "كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ".. انتقل إلى رحمة الله تعالى الأستاذ/ أحمد مصطفى كامل، الذي له الفضل بعد الله في جمع وحفظ تراث الشيخ مصطفى إسماعيل، وعمل على نشره في أرجاء المعمورة، وستقام صلاة الجنازة بإذن الله عقب صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم والعزاء قاصر على مقابر العائلة بباب النصر.