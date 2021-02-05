تعرف على قيمة ضرائب السيارات في قانون المرور الجديد في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

من المنتظر أن يصدر قريبا في مصر قانون المرور الجديد، الذي يهدف لإحداث انضباط مروري في الشارع المصري من خلال وضعه عقوبات للمخالفات المرورية، حيث من المنتظر مناقشة تعديلات القانون خلال الجلسة العامة الثلاثاء المقبل .

ويأتي القانون بهدف تحقيق السيطرة على الشارع المصري والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المروري، وفقا لصدى البلد.

وأضافت المادة الثانية من قانون المرور الجديد فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي- تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالاتي:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:

ملاكي (بالسعة اللترية):

(60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك

(20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

(200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص

(200) مائتا جنيه عن اتوبيس الرحلات

(200) مائتا جنيه عن الاتوبيس العام

(200) مائتا جنيه عن اتوبيس السياحة

(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس

(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

(300) ثلاث مائة جنيه عن (توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7

(400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة

(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

(500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة

- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

(100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة

(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

(600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.