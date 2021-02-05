ضجة كبيرة في الشبكات الاجتماعية بسبب صورة "إله البحر"

المصدر: البيان الإلكتروني

سلسلة الصور التي التقطها البريتاني ماتيو ريفرين، خلال العاصفة جوستين في ليسكونيل بشمال فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي، شوهدت أكثر من مليوني مرة في جميع أنحاء العالم.

ويقول المصور بريتون ماتيو ريفرين: "تم نشر صورتي للتو في العديد من الصحف الأمريكية والبريطانية والتركية والأسترالية عبر وكالة إنجليزية، كما تحدثت عنها القنوات التلفزيونية، إنه جنون، لا أصدق ذلك! ".

وماثيو ريفرين، المصور من بلدة لانديرنو، وتحت غيمة سوداء صادفته موجة بميناء ليسكونيل خلال مرور العاصفة جوستين، فانبرى لها بكاميرته.

وأثارت هذه الصورة ضجة كبيرة على الشبكات الاجتماعية، حيث أطلق عليها البعض اسم "إله البحر"، بحسب صحيفة (L'important).