تعرف إلى عاصمة فرشاة الأسنان

المصدر: البيان الإلكتروني

تقع بلدة هانغجي الصغيرة في الضواحي الشرقية لمدينة يانغتشو التابعة لمقاطعة جيانغسو، وتبلغ مساحتها 36 كيلومترًا مربعًا فقط، لكنها تنتج سنويا مايزيد على 5 مليارات فرشاة أسنان، بمبيعات سنوية تتجاوز ملياري يوان. حيث تمتلك 80٪ من السوق المحلي، وتصدّر إلى أكثر من 50 بلدا ومنطقة.

تحتوي البلدة على 2000 مصنع لفرشاة الأسنان وشركة تابعة للسلسلة الصناعية، تشغل مايزيد على 20 ألف موظف، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويوجد في البلدة العديد من شركات فرشاة الأسنان الصينية المعروفة، بينها شركتان توجدان على قائمة "فورتش" لأقوى 500 شركة عالمية و 4 شركات مدرجة في سوق الأسهم.

ويطلق على البلدة اسم "عاصمة فرشاة الأسنان في الصين".