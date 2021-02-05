شاهد.. النسخة المحدثة للكلب الآلي "سبوت روبوت"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "بوسطن ديناميكس" صاحبة اختراع الكلب الآلي "سبوت روبوت" عن آخر نسخة مطورة لهذا الروبوت الشهير بلونه الأصفر.

وزودت الشركة اختارها بذراع إضافي إلى جانب القوائم الأربعة التي يعتمد عليها في التنقل، من أجل تحسين أدائه بشكل أكبر، حيث يمكن الذراع الجديد الروبوت من فتح الأبواب وإطفاء الأضواء وحفر التربة لغرس الأشجار والتقاط الأشياء وجمعها من الأرض، وفق ما أظهرت صور فيديو للشركة.

وتقول الشركة المصنعة إنه يمكن برمجة الذراع ليقوم بمهام عدة وشبه مستقلة مع خاصية التحكم فيه عن بعد.، وفق مانقلت عنها "يورونيوز".

كما طورت الشركة تقنية شحن الروبوت "سبوت"، الذي بات بإمكانه شحن نفسه بنفسه عند نفاد البطارية من دون الحاجة إلى تدخل بشري.

وباعت الشركة اخترعها "سبوت بروبوت" في نسخته السابقة من دون ذراع، مقابل 75 ألف دولار وتقول إن 400 روبوت يتم استخدامها حاليا في المناجم وحقول النفط ومحطات الطاقة النووية والمنشآت.