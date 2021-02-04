يموت من البرد .. رغم امتلاكه أموالاً طائلة

المصدر: وكالات

أكدت صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، يوم أمس الأربعاء، أن المشرد الذي تجمد حتى الموت في مدينة ميلانو كان يملك أصولا في البنك ومعاشاً شهرياً.

وذكرت الصحيفة، أن المشرد، أومبرتو كوينتينو دياكو، البالغ من العمر 75 عاما، ترك بيت أهله في إقليم في كالابريا عندما كان عمره 17 عاما، وتوجه إلى العمل في ميونيخ، ولا تعرف عائلته عنه شيئا كما من غير الواضح كيف اكتسب دياكو أمواله.

وحسب صحيفة "ديلي" ومقرها مدينة ميلانو الإيطالية، كان يمتلك دياكو أكثر من 100 ألف يورو في حسابه المصرفي إلى جانب 19 ألف يورو من الأسهم، فضلا عن تمتعه بمعاش تقاعدي شهري من وظيفته في ميونيخ قدره 750 يورو، كما كان يمتلك أيضًا منزلًا في كالابريا وعربتي نقل صغيرتين.

وعُثر على دياكو ميتًا في سريره المؤقت بالقرب من محطة قطار بورتا غاريبالدي في ميلانو الأسبوع الماضي، وكان بحوذته 1235 يورو.

وقالت شقيقته كيارينا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا"، "بحثنا عنه لكنه لم يكن يرغب في أن يعثر عليه أحد".

تم العثور على أصول دياكو في صندوق بريد الجمعية الخيرية الكاثوليكية كاريتاس، وهي الخدمة الوحيدة التي استخدمها على الرغم من الطلبات الملحة من قبل عمال الإغاثة في أن يحصل على مزيد من المساعدة.