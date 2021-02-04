السعودية..القبض على شخص وثق بالفيديو لحظة اعتدائه على آخر

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات السعودية القبض على شخص اعتدى على آخر وقام بتوثيق اعتدائه بفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق اعتداءه على آخر بالضرب والتلفظ عليه بألفاظٍ نابية وخادشة للحياء، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، بحسب صحيفة عكاظ.

وأضاف أن المعتدي سعودي في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخاذ الاجراءات الأولية النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.