مواقف الدراجات في اليابان.. حقيقة أم مشروع خيالي؟

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تعتبر الدراجات الهوائية واحدة من وسائل النقل المفضلة في الثقافة اليابانية، ومع ارتفاع عدد مستخدميها ابتكرت شركة محلية طريقة ثورية لركن الدراجات التي كان مظهرها يشوه أرصفة الطرقات والشوارع الرئيسية لكثرتها.

ففي عام 2013، أطلقت شركة الهندسة اليابانية Giken Seisakusho Co. LTD مشروعها "إيكو سايكل" لمواقف الدراجات الهوائية تحت الأرض، لتحل بذلك عدة مشاكل منها الازدحام وتعرض الدراجات للسرقة أو التلف بسبب سوء الطقس. وعلى مر السنين انتشرت هذه المواقف في عدة مدن يابانية ولا يزال عددها يتزايد ليومنا هذا، كما تجد هذه المواقف الذكية في مدن أخرى من العالم.

يبدو نظام تخزين الدراجات تحت الأرض في طوكيو أشبه بآلة متقنة من فيلم خيال علمي. إذ يمكنك ركن دراجتك الهوائية بكبسة زر واحدة.

تبلغ مساحة الموقف سبعة أمتار فقط، لكنه عميق بما يكفي لتخزين 144 دراجة. يوفر النظام لمستخدمي الدراجات في المدينة حلاً فعالاً لركن الدراجات ويضمن السلامة الكاملة للدراجات.

يبلغ متوسط وقت تخزين واسترداد الدراجة الهوائية 13 ثانية فقط، مما يجعل الموقف مثاليًا للمدن سريعة النمو.