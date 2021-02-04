الأجهزة الأمنية السعودية تكشف عن سر «جاكيت لندن»

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الأجهزة الأمنية في السعودية عن سر جاكيت وزنه 2800 غرام، جلبه 4 سعوديين في شحنة بريدية إلى جدة، إذ تبين أنه محشو بالمخدرات، وجرى تفخيخه بالمواد المخدرة في لندن.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عصابة الجاكيت، بعد مطاردة بوليسية ومحاولات لهروب الجناة.

تعود تفاصيل القضية لاتهام النيابة العامة 4 سعوديين بالتنسيق سويا لاستقبال شحنة عن طريق البريد قادمة من لندن بداخلها مادة الماريجوانا المحظورة، مخبأة بداخل جاكيت جلد، وجرت متابعة الشحنة حتى القبض على الـ4 بعد المتابعة الأمنية. وبتفتيش الجوالات ومحادثات «الواتساب» أظهرت التحقيقات تورط المتهمين في استقبال جاكيت المخدرات بأدوار ومهمات متفاوتة، وتبين أن داخل الجاكيت ما وزنه 2800 غرام من المخدرات، وجرت أحداث بوليسية خلف مطعم شهير وسط جدة عند القبض على المتهمين، إذ كشفت التحريات تورط المتهم الأول الذي حاول الفرار من رجال الأمن عند القبض عليه متلبسا.

واستمعت محكمة جدة الجزائية لجميع الأطراف، وأنكر المتهمون الـ4 أمام المحكمة التهم، وقال أحدهم إن الجوال الذي بحوزته وجرى عليه تنسيق استلام الشحنة من مندوب البريد، مسجل باسم صديق له، كون بطاقته مفقودة ولا يعلم أين فقدها، وقال المتهم الرابع إنه وقع ضحية استغلال من صديقه، في حين أنكر الثاني والثالث ما نسب إليهما، وفق "عكاظ".

وصادقت محكمة الاستئناف في جدة على أحكام بالسجن 6 سنوات، والمنع من السفر 9 سنوات، وفرض غرامة مالية على المتهمين.

وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جدة الجزائية إلغاء الخدمة عن شرائح الجوالات المستخدمة في الجريمة لسوء استخدامها، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة، وإيداع قيمتها في حساب مؤسسة النقد.