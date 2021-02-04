الأزمات تولد الإبداع.. تفاعل كبير مع سوداني ابتكر طريقة جديدة لإنتاج غاز الطبخ

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتحدث فيه مواطن سوداني عن ابتكاره طريقة جديدة لإنتاج غاز الطبخ.

وتشمل طريقة قاسم، وهو من أبناء مدينة نيالا بإقليم دارفور غربي السودان، لإنتاج الغاز، بحسب ما يتضح في المقطع، ضخ الهواء في أسطوانة فارغة بمنفاخ يدوي، ليمر بعدها الهواء المضغوط عبر خرطوم، إلى قارورتين صغيرتين، الأولى فيها بنزين حيث يحدث تفاعل ينتج عنه بخار ينتقل إلى القارورة الأخرى المليئة بالماء، قبل أن يخرج منها في شكل غاز.

والمقطع، يوضح كل هذه الخطوات، حتى تولد الشعلة في آخر المطاف، دون أن تتضح مدى سلامة هذه االطريقة بالنسبة للمستخدمين، وفق "قناة الحرة".

الابتكار، لقي إعجابا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الجمهور ما قام به قاسم بأنه "إبداع حقيقي".

وكتب متابع على فيسبوك "الأزمات تولد الإبداع.. قاسم من نيالا بطريقته الخاصه يوجد طريقه لتوليد للغاز ليخفف عن نفسه وغيره مع غلاء الأسعار".

ودعا متابع آخر، في تغريدة له، إلى وضع "ابتكار قاسم في صفحة عقول سودانية".



