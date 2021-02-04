بالفيديو.. فأر الأرض يتوقع استمرار فصل الشتاء 6 أسابيع إضافية

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع فأر الأرض هذا العام، أن يمتد الشتاء ستة أسابيع أخرى، في الاحتفال السنوي بيوم فأر الأرض في بلدة بونكسوتاوني بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

لم يُسمح بأي تجمع جماهيري في البلدة هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكن تم بث الحفل السنوي ليوم فأر الأرض على الهواء مباشرة.

ويقيم سكان بلدة بونكسوتاوني في 2 فبراير من كل عام مهرجانا احتفاليا مع الموسيقى والطعام، وفق "يورونيوز".

وحسب التقليد الشعبي، فإن الفأر يخرج من جحره في هذا اليوم. إذا كانت السماء ملبدة بالغيوم ولم يشاهد الفأر ظله على الأرض، فهذا يعني انه سيغادر جحره ولن يعود إليه وهذه علامة على انطواء صفحة فصل الشتاء.

أما إذا ظل الطقس صحوا خاليا من الغيوم، وشاهد الفأر ظله، فهذا يعني انه سوف يخاف من ظله ويلازم جحره لستة أسابيع إضافية، وهذا علامة على أن فصل الشتاء سيبقى مدة ستة أسابيع.

بالفيديو.. فأر الأرض يتوقع استمرار فصل الشتاء 6 أسابيع إضافيةhttps://t.co/Ch8mne8Cbg#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Rv8nHISHv0 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 4, 2021