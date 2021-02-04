مشروع مدرسي يثير هلع «ناسا»

المصدر: دبي - البيان

طلبت «ناسا» وبعض المؤسسات المختصة بالفضاء من مدرسة أسترالية تفاصيل دقيقة حول مشاهد انتشرت في وسائل التواصل وبعض وسائل الإعلام تتحدث عن سقوط نيزك في الحديقة الخلفية للمدرسة.

ونشرت وسائل إعلامية مختلفة تقارير تحدثت عن سقوط النيزك في فناء المدرسة، بعد أن نشرت صفحة على «فيسبوك» الخبر مع العديد من الصور.

وتظهر الصور تصاعد الأدخنة من مكان سقوط النيزك، ما جعل الكثير من وكالات الفضاء العالمية تهتم بالخبر على رأسها «ناسا».

وبحسب موقع «نيوز 18»، وجهت «ناسا» رسالة رسمية إلى المدرسة التي سقط فيها النيزك، طالبت فيها بإرسال معلومات وتفاصيل حول الحادثة، الأمر الذي جعل المدرسة ترد على الرسالة وعلى وسائل الإعلام التي تداولت الخبر.

قال مارك ألين، مدير مدرسة في ولاية مالاندا، حيث التقط المشهد في تصريحات صحافية: «لقد تلقينا جميع أنواع الاستفسارات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك وكالة ناسا التي طلبت منا تقديم تقرير إلى مركز كينيدي للفضاء».

لكن الصدمة كانت عندما أكدت إدارة المدرسة أن المشاهد ليست سوى مشروع مدرسي تعليمي تم تقديمه للطلاب من أجل الفائدة العلمية.