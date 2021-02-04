دواء مشتق من نبتة سامة علاج محتمل لـ«كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد علماء في جامعة نوتنغهام البريطانية أن دواءً تجريبياً على السرطان مشتقاً من نبتة سامة، يمكنه منع «كوفيد 19» من التكاثر، عدا فعاليته ضد الإنفلونزا وغيرها من نزلات البرد.

الدواء الذي تجري تجربته حالياً كدواء لسرطان البروستات، يدعى «ثابسيغارغين». وهو مشتق من نبات «الثالبسيا» المميتة للأبقار والخرفان، لكن العلماء وجدوا أن تلك النبتة الموجودة في غرب البحر المتوسط قد تكون قادرة على وقف العدوى بفيروس كورونا «كوفيد 19».

وأظهرت تجارب المختبر أيضاً أن الدواء إذا برهن عن نجاعته، سيكون فعّالاً ضد فيروس «كورونا» ونزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي. ويعتقد العلماء أن فعالية الدواء ضد مجموعة من الفيروسات التنفسية يجعله مفيداً ضد أمراض مستقبلية أيضاً. أقر معد الدراسة البرفيسور كين-تشاو تشانغ أن لا دليل حتى الآن بفعاليته على البشر، لكنه أضاف إن النتائج تشير بقوة إلى أن الدواء علاجات مضادة واعدة ضد «كوفيد 19».