شاهد.. فيضانات نهر السين تغرق باريس

المصدر: البيان الإلكتروني

تشهد العاصمة الفرنسية، حالة طوارئ، جراء فيضان نهر السين، الذي ارتفع منسوبه إلى أكثر من أربعة أمتار، غمرت المياه على إثره بعض الطرقات القريبة من النهر، ما دفع السلطات إلى إغلاق الشوارع المحاذية للنهر أمام حركة المرور في مناطق متفرقة من باريس.

وكان مجلس مدينة باريس قد أطلق تحذيرا باللون الأصفر، ما يعني أن خطر الفيضانات لا زال ماثلاً ومنسوب المياه يمكن أن يرتفع بشكل متسارع.، وفق ما نقلت "يورونيوز".