الغموض يخيّم على وفاة طفلين شقيقين في مصر بالطريقة نفسها

المصدر: البيان الإلكتروني

خيَّم الغموض على حادثة مأساوية أصابت أسرة مصرية في محافظة الجيزة، إثر موت طفليهما خلال سنتين بطريقة واحدة.

وكشف موقع صحيفة "الوطن" أن الطفلين من الذكور وماتا عند بلوغهما 9 سنوات، موضحاً أن الطفل الأول وافته المنية العام الماضي على سريره وقت إيقاظه من النوم، بينما توفي الآخر أمس في العمر نفسه على السرير ذاته.

وذكرت أسرة الطفلين أن لديها 4 توائم، ولدين وبنتين، وكل ذكر وأنثى توأمان، مشيرةً إلى أنها لجأت إلى النيابة العامة لإيجاد تفسير لهاتين الحادثتين الغريبتين.

وطالبت الأسرة بتشريح جثمان الطفل الثاني لمعرفة أسباب الوفاة، لكن التشريح أثبت خلوّ الجثة من أي إصابات خارجية.

وتم أخذ عينات معوية وإرسالها إلى معامل مصلحة الطب الشرعي، لمحاولة كشف لغز وفاه الشقيقين عند بلوغهما عامهما التاسع.