ثلاثي طربي يحيي حفلاً عراقيّ النغمات في «هلا بالمجاز» غداً

المصدر: الشارقة - البيان

سيكون جمهور الغناء العربي غداً الجمعة على موعد مع أجمل أغنيات الفنانين علي جاسم، ومصطفى العبدالله، ومحمود التركي، وذلك في افتتاحية الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الإمارة.

وسيُطرب نجوم العراق مسامع عشاقهم خلال الحفل، الذي يأتي برعاية إذاعة الرابعة FM، بباقة من أجمل أعمالهم التي لاقت رواجاً كبيراً خلال السنوات الماضية، فما بين رائعتهم «تعال»، التي قدموها بشكل جماعي، وأغنيات وجدت طريقها لقلوب المستمعين سيعيش الجمهور أجواء أمسية مختلفة، يسمعون فيها غناء الفنان علي جاسم في أجمل أغنياته: مثل «يمّه يمّه الشوك»، و«أخبارك»، وغيرها.

فيما يأخذ الفنان مصطفى العبدالله الجمهور على إيقاع إبداعاته: «حبيبي الغالي»، و«مفرفش» و«ياكوني»، في الوقت ذاته سيحمل الفنان محمود التركي جمهوره إلى سحر الشجن العراقي في أغنياته «حب وإحساس» «ضمني ضمني» و«يا حبيبي» وغيرها الكثير من الأعمال المتميزة، التي ستجمع الجمهور في ليلة عراقية لا تنسى.