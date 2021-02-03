شاهد.. ثعابين ضخمة تتجول في شوارع دولة أوروبية

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد التواصل الاجتماعي ثعابين ضخمة الحجم تزحف في شوارع اسكتلندا في اتجاهها نحو المنازل، في مشهد مرعب للغاية بث الخوف في قلوب المواطنين.



وفقا لما نشره موقع صدى البلد نقلاً عن صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن عددا كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي استغاثوا بالشرطة في اسكتلندا لتخليصهم من الثعابين الضخمة التي انتشرت في الشوارع.

وأظهرت مقاطع الفيديو الحجم الضخم الذي ظهرت به الثعابين، فهي أطول وأكبر حجما من الثعابين التي يرونها في الأيام العادية، ووجود ثعابين بتلك الضخامة في شوارع المدينة أمر غير مبرر أو مفهوم سببه.

وقامت الشرطة باسكتلندا بتكثيف جهودها وإرسال رجال غطوا أجسادهم تماما بملابس تحميهم من لدغات الثعابين، وتعامل الرجال بحرص شديد مع الثعابين وحجمها وخوفهم من لدغتها المنتظرة في أي لحظة.