على طريقة فيلم "لصوص لكن ظرفاء" .. سرقة محل ذهب في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

سرق محل للمشغولات الذهبية في محافظة الدقهلية المصرية في دلتا النيل، على غرار فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، حيث قام اللصوص بكسر سقف المحل من إحدى الشقق أعلاه في العقار نفسه، ثم الهبوط إلى المحل عن طريق الحبال.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن مجهولين قاموا بتكسير سقف محل المشغولات الذهبية مثلما فعل النجم الكوميدي عادل إمام والفنان الراحل أحمد مظهر في فيلم «لصوص لكن ظرفاء» الذي أنتج عام 1968.

وقام صاحب المحل بإبلاغ الشرطة، التي أجرت فحصاً لواقعة السرقة، ووجدت أن المتهمين قاموا بإخفاء وجوههم وفصل الكاميرات عن المحل واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات الذهبية تقدر بـ6 كيلوغرامات ذهب، ولاذوا بالفرار. وجار التحقيق والبحث عن الجناة.