"فتاة التيك توك" تخلع الحجاب فى أول ظهور بعد إخلاء سبيلها

المصدر: البيان الإلكتروني

ظهرت حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك" بدون حجاب لأول مرة بعد خروجها أمس من قسم شرطة الساحل، بعد إنهاء كافة إجراءات إخلاء سبيلها تنفيذا لقرار النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه.

وتداول فيديو لحنين حسام مع صديقها فادي بدوي، أكدت من خلاله أن الفترة المقبلة ستأخذ فترة من الراحة، موضحة أن حساباتها عبر موقع تيك توك أغلقت بسبب الضغط الكبير، وأنها ستدشن حساباً جديدا ستعلن عنه في حساب صديقها فادى.

وكان قاضى التجديد بمحكمة العباسية، قرر الثلاثاء الماضى، إخلاء سبيل حنين حسام، الشهيرة بفتاة "التيك توك" على ذمة القضية المتهمة فيها بعدة تهم منها الاتجار بالبشر والتحريض على الفسق وجاء إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، إلا أن النيابة استأنفت قرار إخلاء السبيل وهو الاستئناف الذى نظراليوم قاضى التجديد الجزئى، والذى رفض استئناف النيابة وأيد قرار لإخلاء السبيل، وفق "اليوم السابع".

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمة حنين حسام ومعها مودة الأدهم عدة جرائم تمثلت فى الاتجار بالبشر، وتحريض الفتيات من خلال تطبيق "تك توك"، على أفعال وممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي، والتعامل مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، إضافة إلى الاشتراك مع 3 آخرين، فى استغلال الفتيات في أعمال مخلة مستغلين حاجة هؤلاء الفتيات للمال والاتجار بالبشر.