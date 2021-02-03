أنجلينا جولي تبيع "لوحة مراكش" لتشرشل بـ 3.4 مليون دولار

المصدر: البيان الإلكتروني

من المقرر أن تعرض لوحة رسمها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل لمسجد الكتبية بمدينة مراكش في المزاد العلني، الشهر القادم، بسعر ابتدائي يناهز الملايين من الدولارات، وفق ما ذكرت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية؟

وأعلنت “دار كريستيز للمزادات”، وهي من أهم دور مزادات الفنون الرائدة في العالم، أن نجمة هوليوود أنجلينا جولي قررت عرض هذه اللوحة التي رسمها تشرشل حين زار المغرب.

وتحمل اللوحة اسم “برج مسجد الكتبية” (Tower of the Koutoubia Mosque)، وسيتم عرضها في حفل كبير مُخصص لأهم أعمال الفنانين البريطانيين المعاصرين.

وقدرت دار كريستي للمزادات قيمة اللوحة بحوالي 3.4 مليون دولار، وهو رقم اعتبر قياسيا بالنسبة لأعمال تشرشل الفنية.

وأوردت دار المزادات، التي توجد بمدينة لندن، أن اللوحة مميزة لأنها العمل الفني الوحيد الذي رسمه تشرشل خلال الحرب العالمية الثانية، ويظهر فيه مسجد الكتبية في موعد الغروب مع جبال الأطلس في الخلفية.

ويعود تاريخ رسم هذه اللوحة إلى المؤتمر الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء سنة 1943، والذي التقى خلاله الحلفاء وخططوا لكيفية هزم ألمانيا النازية.

وفي اليوم الثاني، دعا تشرشل فرانكلين روزفلت، الرئيس الأمريكي آنذاك، للسفر معه إلى مراكش.

وقد كان روزفلت منبهراً باللوحة التي رسمها تشرشل له كتذكار لرحلتهما، وتنقلت بين الكثيرين منذ أن باعها نجل روزفلت بعد وفاة والده سنة 1945، واشترتها في النهاية جولي وزوجها السابق وزميلها الممثل براد بيت العام 2011.