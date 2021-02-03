كينية تصنع طوباً أقوى من الخرسانة

المصدر: (نيروبي - رويترز)

عندما تقذف نزامبي ماتي قطعة الطابوق (الطوب) بقوة على ممر في أرضية مدرسة مكسو بالطابوق المصنع من البلاستيك، المعاد تدويره في مصنعها بالعاصمة الكينية، تحدث صوتاً عالياً ومن دون أن تنكسر أو تتشقق.

وقالت ماتي مؤسسة شركة جيجي ميكرز التي تحول مخلفات البلاستيك إلى مواد بناء شديدة التحمل «منتجنا أقوى من خمس إلى سبع مرات من الخرسانة».

وأضافت وهي تتجول وسط أكياس من مخلفات البلاستيك «هذه هي المخلفات التي لا يمكنهم تصنيعها ولا يمكنهم تدويرها. وهي ما نحصل عليه».

وتحصل ماتي على المخلفات من مصانع التعبئة من دون مقابل رغم أنها تدفع المال مقابل ما تحصل عليه من مصانع تدوير أخرى.

وينتج مصنعها 1500 قطعة طابوق كل يوم من مزيج من أنواع مختلفة من البلاستيك.

بعض المخلفات من بولي إيثيلين عالي الكثافة، المستخدم في صناعة زجاجات الحليب والشامبو، والبعض الآخر من بولي إيثيلين منخفض الكثافة المستخدم في صناعة أكياس الحبوب أو الشطائر.