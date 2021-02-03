برج القنديل يتزين بتاج معماري يجعله الأطول في طوكيو

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

كُشف مؤخراً أن مكتب «سو فوجيموتو» للهندسة المعمارية سيتولى بناء القسم العلوي من ناطحة سحاب طوكيو «برج القنديل» أو «تورش تاور»، الذي سيشكل أعلى مباني العاصمة على الإطلاق.

وسيكون للبرج الذي يبلغ ارتفاعه 390 متراً، وفق موقع «ديزين» ساحة عامة واسعة ومنصة مراقبة عند أعلى نقطة منه. وقد أكد مؤسس المكتب سو فوجيموتو أن الهدف يكمن في المساعدة على جعل البرج «مكاناً للناس وليس مجرد شيء».

ويشكل «تورش تاور» جزءاً من مخطط أوسع يعرف بـ«طوكيو تورش» يتم العمل على تطويره من قبل شركة «ميتسوبيتشي إستايت كو» فوق موقع يمتد شمالي محطة طوكيو على أمل أن يتحول إلى «بلدة تنير اليابان وتمدّها بالطاقة».

وتبدو الباحة وفق الصور المنشورة كأنها مساحة خارجية واسعة شبه مفتوحة تحاكي الهضاب المتموجة المحاطة بالخضرة والفتحات الكبيرة المطلة على المدينة.

ومن المنتظر أن يضم «تورش تاور» بالإضافة إلى الباحة مكاتب وفندقاً ومنافذ تجارية ومحال بيع التجزئة كما الوصلات الخارجية المباشرة إلى محطة طوكيو.