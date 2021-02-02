«النسيان» أغنية رومانسية باللهجة العراقية للفنان يزن السعيد

المصدر: دبي - البيان

طرح الفنان الأردني يزن السعيد أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان «النسيان»، وهي الأغنية الأولى له باللهجة العراقية، وتم إطلاق الأغنية والكليب على قناة اليوتيوب الرسمية وجميع تطبيقات الموسيقى من توزيع شركة شبكة.

ويتعاون يزن لأول مرة على صعيد الكلمة واللحن مع الفنان سيف الفارس، الذي منحها روحاً رومانسية، وفي الوقت ذاته تحمل سمات الطابع الغربي اللاتيني.

وقام بتوزيع الأغنية أحمد المهندس، وتم تسجيل الآلات في إسطنبول والتوزيع في العراق والصوت في دبي، وتعديل الألوان في بيروت.

أما قصة الكليب بتوقيع المخرج المصري الشاب تامر جاهد، اعتمدت المشاهد الرومانسية التي تعبّر عن الحب الضائع المحفور في الوجدان الذي من الصعب نسيانه بسهولة. وتظهر بعض المشاهد ضعف الرجل الذي فقد حبيبته التي اختارت طريقاً مختلفاً في الحياة.

تم تصوير الأغنية بتقنية السينما المتطورة بمستوى سينما هوليوود، وتم اختيار منطقة جميرا في دبي لتصوير كافة المشاهد الداخلية، وشاطئ جميرا للمشاهد الخارجية.

ويؤكد الفنان يزن أن أغنية النسيان، هي أغنية درامية رومانسية بروح غربية، مختلفة عن جميع الأغاني العراقية التي طرحت في السابق. وهي مهداة لجميع الشعب العراقي، كعربون محبة على دعمهم وتشجيعهم له منذ طرح أول أغنية «ننسى الناس».