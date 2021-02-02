الجوازات السعودية توضح خطوات تسجيل مواطني دول الخليج والزوار في "أبشر"

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات السعودية، النقيب ناصر العتيبي، خطوات تسجيل مواطني الخليج والمقيمين والزوار في «أبشر».

وقال العتيبي إن الجوازات تسعى إلى تقديم الخدمات الإلكترونية كافة لمواطني الخليج والمقيمين والزائرين، دون الحاجة إلى زيارة مقارّ الوزارات والهيئات المعنية، وذلك من خلال إتاحة تسجيلهم بمنصة «أبشر».

وأشار العتيبي إلى أن كل من لديه بصمة مسجلة بالنظام سيستفيد من خدمات «أبشر»، مضيفًا أن عملية التسجيل تتم عبر الدخول على موقع أبشر، ثم اختيار أيقونة «تسجيل» وتعبئة البيانات مثل رقم الهوية ورقم الحدود ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتحديد اسم المستخدم وكلمة المرور، إضافة إلى اختيار اللغة المفضلة لصاحب الحساب والتى ستصله بها الرسائل والإشعارات.

ثم يقوم بعد ذلك المستفيد بقراءة الشروط كاملة ثم الضغط على زر «موافق» من أجل اكتمال عملية التسجيل، وأخيرًا عملية التفعيل والتى تتم من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المقرات الحكومية والمستشفيات والمطاعم والمولات.