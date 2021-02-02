شاهد.. جمالية ثوران أكثر البراكين الأوروبية نشاطاً

المصدر: البيان الإلكتروني

ثار بركان "إتنا" أكثر البراكين الأوروبية نشاطا، مطلقا الحمم البركانية مرات عدة ليل السبت الماضي، بحسب "يورونيوز".

وبما أن النشاط البركاني كان متوقعا إلى حد كبير، فإنه تم تأمين الموقع، ولم يتم الإبلاغ عن سقوط جرحى أو وفيات.

ويعتبر جبل إتنا، الذي يقع في جزيرة صقلية من المقاصد السياحية الشهيرة، ومشاهدة ثوران البركان مذهلة خاصة عند رؤيته ليلا.