شاهد.. كلب بمهارات خاصة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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كلاب المالينو هي كلاب رائعة وقوية ورشيقة، حيث يمكنها اداء حركات لا تصدق عند تدريبها بمهارة!

يعد عمر فونمولر أحد أكثر مدربي الحيوانات احترامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معروف على نطاق واسع بأداء كلابه، ومهاراته التدريبية الأسطورية في السينما والتلفزيون. ⠀

ومع تطور خبرته، بدأ عمر في التدريب بشكل احترافي، مع التركيز على الكلاب ذات القدرات الخاصة. ⠀

أعظم إنجازات عمر هو تدريبه للكلب جاك راسل تيرير الذي لعب دور "Uggie" في فيلم "The Artist" والذي حصل على  جوائز عدة، وفق (futura.sciences).

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  • المالينو
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