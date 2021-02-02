شاهد.. كلب بمهارات خاصة

المصدر: البيان الإلكتروني

كلاب المالينو هي كلاب رائعة وقوية ورشيقة، حيث يمكنها اداء حركات لا تصدق عند تدريبها بمهارة!

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يعد عمر فونمولر أحد أكثر مدربي الحيوانات احترامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معروف على نطاق واسع بأداء كلابه، ومهاراته التدريبية الأسطورية في السينما والتلفزيون. ⠀

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ومع تطور خبرته، بدأ عمر في التدريب بشكل احترافي، مع التركيز على الكلاب ذات القدرات الخاصة. ⠀

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أعظم إنجازات عمر هو تدريبه للكلب جاك راسل تيرير الذي لعب دور "Uggie" في فيلم "The Artist" والذي حصل على جوائز عدة، وفق (futura.sciences).