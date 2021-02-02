شاهد.. كلب بمهارات خاصة
كلاب المالينو هي كلاب رائعة وقوية ورشيقة، حيث يمكنها اداء حركات لا تصدق عند تدريبها بمهارة!
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يعد عمر فونمولر أحد أكثر مدربي الحيوانات احترامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو معروف على نطاق واسع بأداء كلابه، ومهاراته التدريبية الأسطورية في السينما والتلفزيون. ⠀
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ومع تطور خبرته، بدأ عمر في التدريب بشكل احترافي، مع التركيز على الكلاب ذات القدرات الخاصة. ⠀
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أعظم إنجازات عمر هو تدريبه للكلب جاك راسل تيرير الذي لعب دور "Uggie" في فيلم "The Artist" والذي حصل على جوائز عدة، وفق (futura.sciences).
شاهد.. كلب بمهارات خاصةhttps://t.co/pDtnrhYqxP#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/npRcWKsQmW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 2, 2021
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