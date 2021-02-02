مغني راب يعتزم زرع 24 مليون دولار في جبهته!

المصدر: البيان الإلكتروني

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن موقع "life " أن مغني الراب الأمريكي سيمير وودز المعروف باسم مستعار ليل أوزي فيرت ينوي زراعة ألماسة غالية الثمن في جبهته.

وقال أوزي فيرت "هذا الحجر مكلف للغاية لدرجة إنني أدفع ثمنه منذ العام 2017. لأول مرة رأيت الألماس الوردي الطبيعي الحقيقي".

وحسب الموقع، ​تبلغ تكلفة زخرفة الألماسة 24 مليون دولار فيما تزن غرامين.

وأوضح أوزي فيرت أن الألماسة تساوي أكثر من جميع ممتلكاته بما فيها المنزل والسيارة بوجاتي.

وعندما سأله أحد المستخدمين عن سبب زراعة الألماسة قال مغني الراب إنهم سيضحكون عليه كثيرًا إذا فقدها.