الكربي بطل فرسان الإمارات لقفز الحواجز

تُوج الفارس الشاب علي حمد الكربي على صهوة الفرس «بالوسنتا» من نادي الشارقة للفروسية بجائزة المركز الأول في الشوط الثاني المخصص لفرسان الإمارات، ضمن منافسات الأسبوع الخامس لدوري الإمارات لونجين لدوري القفز، والتي استضافتها قرية بوذيب العالمية بالختم، على مدى يومين، وتنافس فيها فرسان وفارسات عبر 8 أشواط أقيمت على الميدان الرملي بصالة سلطان بن زايد الكبرى، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي.

وبلغت جملة الجوائز 305 آلاف درهم، وخصص شوطان لمشاركة فرسان من الإمارات، وشهد جانباً من استعراض الفرسان وتوّج الفائزين اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والريسي قدم جزيل شكره للقيادة الرشيدة على دعمها ودورها الكبير في انطلاقة موسم الفروسية، وأثنى على تعاون كل إدارات أندية ومراكز الفروسية بالدولة، والتي استضافت على ميادينها المرحلة الأولى من منافسات دوري الإمارات، والتي اشتملت على خمس منافسات، جرت جميعها بسلام تحت إجراءات احترازية ووقائية من جائحة كورونا التي ما زال العالم يعاني منها.

وأضاف: إن عدداً من البطولات الدولية ستشهدها أندية الفروسية خلال شهري فبراير الحالي ومارس المقبل، قبل أن تعود إلى الميادين المرحلة الثانية والمتبقية من الدوري في نسخته التاسعة، وفي الختام شكر كوادر اللجان الإدارية والفنية التي أسهمت في نجاح الموسم.

وجاء الشوط المخصص لفرسان الإمارات بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سم، وتنافس على جوائزه القيّمة 25 فارساً، وعبر الجولة الرئيسة 6 فرسان تجدد بينهم التنافس في جولة للتمايز أكملها فارسان دون خطأ، وحاز المركز الأول الفارس علي حمد الكربي بالفرس «بالوسنتا» صاحب الـ 16 سنة من نادي الشارقة للفروسية، وأكمل الجولة في زمن التمايز 32.21 ثانية.(أبوظبي - البيان الرياضي)