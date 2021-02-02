«تحدي دبي للسيدات».. المحطة الأخيرة السبت

دبي - البيان الرياضي

تواصل السيدات من مختلف الجنسيات والأعمار استعداداتهن للمشاركة في المرحلة الرابعة الأخيرة من «سباق تحدي دبي لجري السيدات» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «يحلو التنافس في أجمل شتاء»، ويشهد مشاركة واسعة من كل الفئات.

وتنطلق المرحلة الرابعة من التحدي في الساعة 6:00 صباح يوم السبت المقبل وتقام في شارع السيف وتستمر حتى الساعة 8:30 صباحاً.

وشهدت المرحلة الثالثة من التحدي التي أقيمت في حديقة دبي المضيئة بحديقة زعبيل، منافسات قوية بين المشاركات، حيث فازت البريطانية شارلوت ماكجيري بالمركز الأول وتصدرت الترتيب العام في جميع الفئات العمرية لسباق 10 كيلومترات، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد فوزها في السباق ذاته بالمرحلة الثانية من التحدي التي أقيمت في جزيرة النخلة، وتصدّرت البريطانية ليزا جاريت الترتيب العام في سباق 5 كيلومترات، كما تصدّرت التنزانية أميرة أمير الترتيب العام لسباق 2.5 كيلومتر.

وأنهت شارلوت ماكجيري السباق في زمن 39:39 دقيقة لتحتل المركز الأول في فئة 18 إلى 39 سنة.

وفي سباق 2.5 كيلومتر احتفظت العمانية خلود السعدي بلقب المركز الأول للمرة الثانية على التوالي بزمن 10:40 دقائق متغلبة على التوقيت الذي حققته في المرحلتين السابقتين.