نجاح كبير لكرنفال «كاياك» لأصحاب الهمم

دبي - البيان الرياضي

يوم رياضي فريد، زينته السعادة وعلامات الفرح، في كرنفال قوارب التجديف كاياك والمحامل التراثية المحلية 30 قدماً لأصحاب الهمم، ضمن الأسبوع الثاني من مهرجانات دبي البحرية، التي ابتكرها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في الموسم الرياضي الحالي، من أجل إشراك أفراد المجتمع، وزياد الاهتمام بمختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية.

وحقق الكرنفال الكبير، والذي أقيم في قلب دبي النابض، على مياه البحيرة الكريستالية بالحي الأول في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، في مشروع مجموعة ميدان، حقق نجاحاً عريضاً، تمثل في مشاركة أكثر من 50 رياضياً ورياضية من أبطال الألعاب المختلفة في نادي دبي لأصحاب الهمم.

وحظي الكرنفال البهيج، باهتمام إداري كبير، حيث تابع الفعاليات محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وسفير اليونيسيف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وهزيم القمزي مدير إدارة السباقات بالنادي البحري، الذي أشرف على الفعاليات.

أبطال وبطلات

وشارك في الكرنفال ، أبرز الرياضيين من أصحاب الهمم ، حيث شهد مشاركة نجوم منت٢خبنا الوطني لأصحاب الهمم، تقدمهم البطل الذهبي الإنجاز الأولمبي في رفعات القوة، محمد خميس خلف، ولاعبة رمي القرص وفريق ألعاب القوى، سهام الرشيدي.

وقال محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن كرنفال قوارب كاياك، ، حقق نجاحاً كبيراً، مع إتاحة الفرصة لشريحة مهمة في المجتمع، هم أصحاب الهمم، لخوض تحدٍ في مجال الرياضات البحرية للمرة الأولى. وأضاف محمد عبد الله حارب، أن سلسلة مهرجانات دبي البحرية، والتي اعتمدها مجلس إدارة النادي في هذا الموسم للمرة الأولى، بدأت تؤتي ثمارها.

وأشاد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، المدير التنفيذي لنادي دبي لأصحاب الهمم، بالمبادرة الرائدة من نادي دبي الدولي للرياضات، في تنظيم كرنفال رائع وبديع، وفّر لأصحاب الهمم تجربة لا مثيل لها، في خوض تحدٍ رياضي جديد، وفي أجواء مثالية، تختلف عن باقي الفعاليات.